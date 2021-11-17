Из-за ремонта ОАО "Гомельтранснефть" ограничило прокачку по "Дружбе" в Польшу

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на трое суток ограничило прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши из-за внепланового ремонта на одной из веток трубопровода, который начался 16 ноября, пишет ТАСС.
– Со вчерашнего дня предприятие "Гомельтранснефть" начало внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении "Адамовой Заставы" (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается, – уточнил информацию представитель "Транснефти" Игорь Демин.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Начало трубопровода находится в Самарской области, затем он проходит через Брянск и далее разделяется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.
Фото: ТАСС