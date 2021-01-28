Из-за реконструкции ул. Я. Купалы отменят остановку «Оперный театр»

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В ГП «Столичный транспорт и связь» пояснили, что остановка отменяется из-за реконструкции ул. Янки Купалы на отрезке от моста через р. Свислочь до ул. Богдановича. На данном участке дороге будет ограничено и движение всех остальных видов транспорта. Такие меры будут действовать с 11 февраля 2021 года и до окончания работ. Их завершение планируется в июне этого года.Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.