Временно не будет функционировать остановочный пункт «Оперный театр» на ул. Янки Купалы, расположенный в направлении ул. Куйбышева. Об этом пишет Минск-Новости.
Фото: БЕЛТА
В ГП «Столичный транспорт и связь» пояснили, что остановка отменяется из-за реконструкции ул. Янки Купалы на отрезке от моста через р. Свислочь до ул. Богдановича. На данном участке дороге будет ограничено и движение всех остальных видов транспорта. Такие меры будут действовать с 11 февраля 2021 года и до окончания работ. Их завершение планируется в июне этого года.
Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
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Из-за реконструкции ул. Я. Купалы отменят остановку «Оперный театр»
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