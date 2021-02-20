Из-за разлива нефтепродуктов в Израиле нанесен ущерб экологии

Несколько десятков километров прибрежной полосы Израиля оказались загрязнены из-за разлива нефтепродуктов в Средиземном море. Сотни добровольцев в субботу приняли участие в очистке пляжей, сообщает Associated Press.

С севера на юг от Хайфы до Ашкелона на берегу встречаются черные пятна и полосы. В заповеднике Гадор возле города Хадера пострадали рыбы, черепахи и другие морские обитатели.

Управление природы и парков Израиля призвало людей держаться подальше от пляжей в 16 наиболее загрязненных зонах. Во время уборки пляжей несколько добровольцев были госпитализированы после вдыхания паров нефти.

Экологи предполагают, что штормовая погода в начале недели вытолкнула загрязняющие вещества на берег. Однако причины разлива нефти, угрожающего пляжу и дикой природе, пока не установлены.

Фото Associated Press

По материалам БЕЛТА