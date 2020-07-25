Из-за проливных дождей погибли пять человек в Южной Корее

Больше всего от стихии пострадали города Пусан и Ульсан, сообщает ТАСС.

Из-за проливных дождей в Южной Корее погибли пять человек, еще четверо пострадали.

Как отметили в местном штабе по борьбе с последствиями стихийных бедствий, от ударов стихии в городах Пусан и Ульсан произошли многочисленные подтопления и оползни, превратив ряд городских улиц в реки. Спасатели эвакуировали более 200 человек, однако три человека погибли в своих машинах, когда вода затопила подземный автомобильный туннель в Пусане.

На данный момент более 1,1 тыс. домов в провинции Кенгидо остались без электричества.