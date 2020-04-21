Из-за пожароопасной ситуации в Гомельской области меняются сроки охоты

В связи с высоким классом пожарной опасности на территории Гомельской области и установленными ограничениями на посещение лесов в регионе изменятся сроки охоты, сообщили sb.by в пресс-службе Минлесхоза.





Так, на глухаря и тетерева можно охотиться с 20 марта по 30 апреля. Сроки охоты для гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарки канадской, кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети красноголовой, чернети хохлатой, чирка-трескунка, чирка-свистунка, утки серой установлены со второй субботы марта по 30 апреля, для вальдшнепа — с третьей субботы марта по 30 апреля, проинформировала пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева.

Соответствующее постановление направлено в Министерство юстиции для прохождения обязательной юридической экспертизы.