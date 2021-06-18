У одного из них – перелом, информирует ТАСС.
О количестве пострадавших в результате подтоплений, которые вызвали сильные ливни, рассказала мэр Ялты Янина Павленко. Она отметила, что из восьми пострадавших у одного был перелом лодыжки (его уже прооперировали), а остальным стационарное лечение не понадобилось.
Глава местной администрации также сообщила, что погода в Ялте постепенно улучшается, хотя на сегодня в регионе прогнозировали обильные осадки.
Известно, что сейчас большая часть города обесточена (в том числе несколько отелей), временно прекращена подача воды. К слову, мы уже писали о ситуации в Ялте с другими подробностями вот здесь.
Фото: ТАСС
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Из-за подтоплений в Ялте пострадали 8 человек
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