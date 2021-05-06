В Бобруйске из-за подозрительного пакета эвакуировали 12 человек из многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте МЧС.
В среду, 5 мая, в 14:14 сотрудники МЧС получили сообщение об обнаружении подозрительного пакета возле многоквартирного жилого дома в Бобруйске Могилевской области по пр. Георгиевскому, 38. Из здания были эвакуированы 12 человек.
В ходе проведенного обследования взрывоопасные предметы выявлены не были.
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Из-за подозрительного пакета эвакуировали 12 человек в Бобруйске
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