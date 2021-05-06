Из-за подозрительного пакета эвакуировали 12 человек в Бобруйске

В среду, 5 мая, в 14:14 сотрудники МЧС получили сообщение об обнаружении подозрительного пакета возле многоквартирного жилого дома в Бобруйске Могилевской области по пр. Георгиевскому, 38. Из здания были эвакуированы 12 человек.В ходе проведенного обследования взрывоопасные предметы выявлены не были.