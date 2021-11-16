Из-за непогоды в Минске увеличилось количество аварий: МВД напоминает меры безопасности

Фото из архива

Водителям рекомендуется выбирать скорость движения в зависимости от состояния проезжей части и видимости, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Риск аварии можно уменьшить, если избегать беспорядочных перестроений и резких маневров, а в условиях выпадения осадков включать ближний свет фар во время движения.Важно помнить, что все пассажиры автомобиля должны быть пристегнуты, и проявлять особенную бдительность при проезде пешеходных переходов.Пешеходам необходимо быть предельно внимательными во время перехода проезжей части и проверять, чтобы все автомобили остановились на скользкой дороге, перед тем как сойти с тротуара. При этом не стоит забывать об использовании световозвращающих элементов.В ведомстве акцентируют внимание, что для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях плохой погоды на улицах столицы несут дежурство дополнительные наряды ДПС ГАИ, работающие с синими проблесковыми маячками. Также организуются проезд общественного транспорта, регулирование дорожного движения, ведется контроль соблюдения ПДД.