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  2. Из-за непогоды в Минске увеличилось количество аварий: МВД напоминает меры безопасности

Из-за непогоды в Минске увеличилось количество аварий: МВД напоминает меры безопасности

Осадки, гололед и плохая видимость осложнили дорожную обстановку – резко выросло число аварий. Памятка для водителей и пешеходов опубликована в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел.

Фото из архива

Водителям рекомендуется выбирать скорость движения в зависимости от состояния проезжей части и видимости, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Риск аварии можно уменьшить, если избегать беспорядочных перестроений и резких маневров, а в условиях выпадения осадков включать ближний свет фар во время движения. 

Важно помнить, что все пассажиры автомобиля должны быть пристегнуты, и проявлять особенную бдительность при проезде пешеходных переходов.

Пешеходам необходимо быть предельно внимательными во время перехода проезжей части и проверять, чтобы все автомобили остановились на скользкой дороге, перед тем как сойти с тротуара. При этом не стоит забывать об использовании световозвращающих элементов. 

В ведомстве акцентируют внимание, что для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях плохой погоды на улицах столицы несут дежурство дополнительные наряды ДПС ГАИ, работающие с синими проблесковыми маячками. Также организуются проезд общественного транспорта, регулирование дорожного движения, ведется контроль соблюдения ПДД.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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