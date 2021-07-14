Из-за непогоды в 64 населенных пунктах страны нарушалось электроснабжение. Об этом сообщает МЧС.
Фото: pixabay.com
– По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 19 м/с) на территории Барановичского района Брестской области, Полоцкого и Браславского районов Витебской области, Гродненского, Вороновского, Дятловского, Кореличского, Лидского, Ивьевского, Новогрудского и Щучинского районов Гродненской области и Любанского района Минской области повреждены кровли одного сельскохозяйственного здания и трех жилых домов. Нарушалось электроснабжение в 64 населенных пунктах, – рассказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.
Были зафиксированы восемь случаев падения деревьев на проезжие части и частные подворья. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.
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Из-за непогоды 64 населенных пункта Беларуси оставались без электричества
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