Не менее 17 человек погибли и свыше 270 тыс. пострадали из-за наводнений и схода оползней, которые вызвали проливные дожди на Шри-Ланке, передает телеканал Channel News Asia.
Проливные дожди привели к тому, что реки на южных и западных равнинах островного государства вышли из берегов и затопили низменные районы. В результате тысячи людей отправились в центры помощи.
– Уровень воды снижается, но предупреждения об оползнях по-прежнему действуют в 10 районах, – уточнил заместитель директора Национального центра по борьбе со стихийными бедствиями Прадип Кодиппили.
Согласно его заявлению, в результате бедствия пострадали более 270 тыс. человек и около 100 тыс. зданий осталось без электричества.
– Мы ожидаем, что количество осадков уменьшится, но в некоторых областях будут наблюдаться периодические дожди, – добавил генеральный директор Метеорологического департамента Атула Карунанаяке.
Фото: dw.com
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Из-за наводнений на Шри-Ланке погибли не менее 17 человек и более 270 тыс. пострадали
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.