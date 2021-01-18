Из-за морозов в некоторых школах Минского района родителям предложили оставить детей дома, сообщает БЕЛТА.
Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая рассказала, что в Минском районе сегодня в 7:00 было 25 градусов мороза и ниже. Это самые низкие температурные показатели в регионе.
– В связи с этим занятия в некоторых школах отменены, – отметила представитель ведомства.
Кроме того, в главном управлении по образованию Миноблисполкома добавили, что учреждения образования столичного региона работают в штатном режиме, но родители могут оставить ребенка дома.
– Если кто-то не привел ребенка в школу, то это на усмотрение родителей. Исходя из того, что объявлен оранжевый уровень опасности, если сложно добираться, в школах предлагали родителям, чтобы дети побыли дома. Все школы работают, централизованно их не закрывали, – сказала первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович.
Это говорит о том, что вопрос посещения занятий решается точечно.
В Минске также прямых требований от городской или районных администраций о прекращении учебного процесса не было.
В Требованиях для учреждений общего среднего образования указано, если на семь часов утра температура опускается ниже 25 градусов мороза, образовательный процесс могут остановить. Администрации школ в регионах сами принимают соответствующие решения. Либо, в соответствии с санитарными нормами, могут ограничить прогулки детей на свежем воздухе.
Фото: БЕЛТА
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Из-за мороза в некоторых школах Минского района отменят занятия
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