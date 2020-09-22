Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Из-за болезни игрока волейбольная «Минчанка» вылетела из Лиги чемпионов. В европейском спорте вновь неразбериха из-за COVID-19

Из-за болезни игрока волейбольная «Минчанка» вылетела из Лиги чемпионов. В европейском спорте вновь неразбериха из-за COVID-19

«Минчанка» завершила выступления в волейбольной Лиге чемпионов, не сыграв ни одного матча. Первая встреча с немецким «Штутгартом» должна была состояться сегодня в польской Лодзи. Но она не состоится. Один из игроков белорусской команды сдал положительный тест на коронавирус, что стало достаточным поводом, чтобы не пустить в Польшу всю «Минчанку», попутно засчитав ей техническое поражение, отправив дальше по турнирной сетке «Штутгарт» и создав тем самым опасный прецедент.


Пресс-служба волейбольного клуба «Минск», в состав которого входит «Минчанка», распространила информацию о ситуации в команде.

– По возвращении с матча Суперлиги обязательное тестирование на COVID-19 показало положительный результат у одной из игроков "Минчанки". Клинических проявлений заболевания у спортсменки не наблюдается. Все игроки чувствуют себя в пределах нормы. Для всех контактирующих лиц запланированы обязательные повторные тесты. Делегация команды признана контактами первого уровня, участникам предписан режим изоляции на срок до 14 дней.

Опасность подобного сценария обсуждалась с того самого момента, как было принято решение о возобновлении соревнований. Пандемия коронавируса остановила весь мировой спорт и возвращение к жизни оказалось достаточно болезненным. В «Минчанке» ситуацию не комментируют. В большой степени из-за того, что разобраться здесь очень непросто. Футбольный БАТЭ, например, накануне матча против болгарского ЦСКА в Лиге Европы также лишился из-за коронавируса двух ключевых игроков. Но при этом они просто остались дома, а БАТЭ отправился в Софию и принял участие в матче. Результат в данном контексте не столь важен. Тем более что в составе ЦСКА также были заболевшие. Катастрофы не произошло. Но в случае «Минчанки» ситуация пошла совершенно по другому сценарию.

Согласно действующему положению Европейской конфедерации волейбола положительный тест на COVID-19 у члена делегации может стать уважительной причиной неприбытия на матч, и в этом случае неприбывшая команда освобождается от штрафов и санкций. «Минчанке» засчитали техническое поражение. Не состоятся и ближайшие матчи команды в российской Суперлиге, правда, в их отношении так и неясно: игры отменены или перенесены. Это должно быть решено в ходе специального совещания руководства Всероссийской федерации волейбола, и прогнозировать исход здесь крайне сложно.

Месяц назад в похожем положении оказался мужской волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга. В преддверии матчей Кубка Победы у двух игроков команды появилось подозрение на коронавирус. Времени на то, чтобы провести тесты и заручиться результатами, не оставалось. «Зенит» сняли с розыгрыша. Не остался в стороне от актуальной тенденции и гандбол. Там в мужской Лиге чемпионов недавно был перенесен матч французского ПСЖ и венгерского «Пика. Причина – коронавирус у игроков венгерского клуба. При этом встреча второго тура, в котором «Пик» сыграет в гостях у польского «Виве», запланирована на сегодня. И она состоится. Выходит, к гандболистам «Пика» у поляков вопросов нет, а к белорусским девчатам есть?

Можно, конечно, сослаться на то, что по регламенту, который принят для подобных ситуаций в некоторых видах спорта, в случае сдачи игроками положительных тестов на COVID-19 для допуска к последующим соревнованиям тестирование должна пройти вся команда, включая тренеров. В этом случае у «Минчанки», которая на днях проводила матч против «Динамо» (Краснодар) (к слову, этот матч «по техническим причинам» был перенесен из Краснодара в Анапу, и здесь могут крыться корни нынешний истории), могло попросту не оставаться времени на тестирование. Что помешало Европейской конфедерации волейбола не отменить, а сдвинуть на день-другой встречу «Минчанки» со «Штутгартом» до появления у белорусских спортсменок отрицательных результатов теста, – вопрос открытый. Но куда важнее то, что в европейских спортивных кругах, похоже, попросту нет единого понимания того, как вести себя в случае коронавирусных форс-мажоров.

Тот же «Зенит», к примеру, от Кубка отстранили «превентивно»: подтвержденных результатов тестов у игроков не было. Как не было и четкого регламента действий в подобных случаях: матч просто отменили. А вот встречу гандбольных «Вардара» и «Эльверума» в Лиге чемпионов перенесли – и также без положительных тестов у игроков. Ограничения, действующие сейчас в Норвегии, предписывали игрокам «Эльверума» по возвращении из Северной Македонии отправиться в карантин, что ставило под сомнение их участие в будущих встречах. Согласитесь: ситуация очень похожа на ту, в которой оказалась «Минчанка». Но ЕГФ вошла в положение и объявила о скором согласовании новой даты встречи.


Второй тур в волейбольной Лиге чемпионов у женщин назначен на 6 октября. Найти на этом временном отрезке подходящее окно для аврального переноса встречи выглядит вполне реальной перспективой. Тем более что изначально назначенные на сегодня матчи Суперлиги «Динамо» (Москва) – «Тулица» (Тула) и «Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Минчанка» уже «переехали» на декабрь, освободив место в графике белорусской команды. 27 сентября «Минчанке» предстоит играть в Санкт-Петербурге против «Ленинградки», и этот матч не отменен. В Кубке ЕКВ подопечные Станислава Саликова также смогут сыграть, правда, там «Минчанка" стартует с 1/16 финала и венгерский «Фатум» из Ньиредьхазы будет принимать лишь 10 ноября. Все это наводит на мысль, что попытками соблюсти спортивный принцип («Минчанка» была готова приехать, и засчитывать ей техническое поражение формально не за что) и переверстыванием календаря Лиги чемпионов в волейболе решили попросту не утруждаться. Тем самым лишь подтвердив, что и без того шаткое положение в пытающемся вернуться к жизни мировом спорте может оказаться подорванным из-за банальной несогласованности мер и предусмотренных к заразившимся санкций.

К слову, свой путь в Лиге чемпионов уже начала мужская команда волейбольного клуба «Минск» – «Строитель». Им, к счастью, в Польшу на матчи против местного «Ястржембски Вегиля» и «Динамо» из Апельдорна удалось добраться без проблем. Интересно, стартует ли в Лиге чемпионов «Шахтер»? 6 октября команде из Солигорска предстоит играть в швейцарском Амрисвиле против местного «Линдарен Воллей» и бельгийского «Гринярда». Вчера, к слову, международный сезон матчем Лиги чемпионов против «Ботевгарда» в Болгарии открыли и баскетбольные «Цмокi». Учитывая, что новости о заразившихся COVID-19 болгарских спортсменах поступают регулярно, а вирус перенес даже министр спорта этой страны Карсен Кралев, важно держать в уме то обстоятельство, что уже 1 октября «драконам» предстоит в Красноярске открывать сезон в Единой лиге ВТБ, а после лететь в Санкт-Петербург. Доберутся ли?

КСТАТИ

24 сентября в Будапеште должен состояться матч за Суперкубок УЕФА между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей». Едва ли не главное отличие этой встречи от всего, что мы видели в нынешнем году, – зрители. УЕФА, пытающийся постепенно вернуть европейскому футболу более-менее привычный вид и статус, впервые с начала эпидемии приоткрыл двери на трибуны. При вместимости стадиона имени Ференца Пушкаша более 67 тысяч зрителей, матч за Суперкубок вживую смогут посмотреть 20 тысяч. Событие сколь значимое, столь и неоднозначное. Объясняя решение допустить болельщиков на матч, президент УЕФА Александр Чеферин говорил о желании не потерять будущее: «Важно показать, что футбол может продолжаться в трудные времена. Без фанатов игра потеряла часть своего характера. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште в качестве тестовой игры, на которую вернутся зрители». В то же время предстоящий матч уже вызвал волну критики. В том числе – от премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который призвал фанатов «Баварии» отказаться от поездки на игру. «Мы должны быть очень, очень осторожны, чтобы не стать своего рода футбольным Ишглем (австрийским горнолыжным курортом, который прошлой зимой стал большим очагом заражения коронавирусом в Европе). Эта поездка нецелесообразна, и мы не можем рисковать из-за двух-трех тысяч человек, которые, без сомнения, будут обнимать друг друга в момент ликования».
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
"Оскар" этому песику! Каждое расчесывание питомца превращается в драматическую сцену - видео
Пожар в Калифорнии угрожает жителям более тысячи домов
В Китае нашли бронзовый сосуд возрастом около 2 тыс. лет
Волейболисты минского «Строителя» уступили в матче отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов
Футболисты "Краснодара" одолели ПАОК в домашнем матче квалификации ЛЧ
Белорусские футболистки одержали вторую победу в квалификации чемпионата Европы
Хоккеисты "Ак Барса" победили "Авангард" в матче чемпионата КХЛ
МКС изменит орбиту, чтобы уклониться от неопознанного космического объекта
КГК выявил ряд проблем, касающихся работы с обращениями граждан
Гороскоп на 24 сентября
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Письма протеста
Нобелевские премии в 2020 году будут вручать онлайн
Общественность инициативно выходит на борьбу с «политическим спамом» на улицах белорусских городов
Любча Новогрудского района станет деревней будущего
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Балкан" в квалификации Лиги чемпионов
В Березинском районе большинство молодых педагогов и после отработки по распределению остаются в сельских школах. В чем секрет закрепляемости?
Прийти в форму без травм поможет фитнес-тренер
На III Европейских играх планируется представить 23 вида спорта
Простые и важные житейские ценности многодетной семьи Каллаур
Трамп заявил о готовности применять в США зарубежные вакцины от коронавируса
Роскосмос для съемок художественного фильма отправит главного героя на МКС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Гитлерюгенд? Вдуть
Елена Темникова сделала стрижку, которую многие сочли неудачной
Прогноз по COVID-19 и подготовка специалистов - Пиневич о задачах для санэпидслужбы
Пьяная многодетная мать набросилась на сотрудницу ИДН в Гомеле
"Академия экспорта" БелТПП соберет более 70 участников
В Витебске в День без автомобиля учили ремонтировать велосипеды
Четыре жителя Могилевской области приговорены к ограничению свободы за выбивание долга
Гон оленей в Национальном парке "Беловежская пуща"
Около Br3 млн направлено на подготовку агрогородка Новка в Витебском районе к "Дажынкам"
Китай выделит $50 млн в поддержку плана ООН по реагированию на пандемию
Глава Евросовета перенес саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пирамида душевно мертвых
В Минске наградят волонтеров за доставку медрецептов и продуктов пожилым во время пандемии
Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 300 тыс.
В Сморгони жильцы дома решили за свой счет провести его тепловую модернизацию
Китай запустил новый океанографический спутник
Суд вынес приговор по делу о хищении денег из банкоматов в Минске и Могилеве
Сайт МВД возобновил работу
Беларусь и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия
Около 20 человек обратились на прямую линию и личный прием граждан к помощнику Президента Анатолию Маркевичу в Столине
Брестчанин незаконно получил $57,5 тыс. и 5250 евро
В деревне Песочная Буда Гомельского района поминают монахиню Магдалину, которую сельчане считают своей заступницей
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Теория и практика второй волны
На Форуме регионов обсудят молодежные проекты
Пенсионеры все чаще становятся жертвами аферистов
В Слониме задержан мужчина, который снял госфлаг с библиотеки и порезал его
Авторы
СКАНИРУЙТЕ