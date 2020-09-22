Из-за болезни игрока волейбольная «Минчанка» вылетела из Лиги чемпионов. В европейском спорте вновь неразбериха из-за COVID-19

КСТАТИ

Пресс-служба волейбольного клуба «Минск», в состав которого входит «Минчанка», распространила информацию о ситуации в команде.Опасность подобного сценария обсуждалась с того самого момента, как было принято решение о возобновлении соревнований. Пандемия коронавируса остановила весь мировой спорт и возвращение к жизни оказалось достаточно болезненным. В «Минчанке» ситуацию не комментируют. В большой степени из-за того, что разобраться здесь очень непросто. Футбольный БАТЭ, например, накануне матча против болгарского ЦСКА в Лиге Европы также лишился из-за коронавируса двух ключевых игроков. Но при этом они просто остались дома, а БАТЭ отправился в Софию и принял участие в матче. Результат в данном контексте не столь важен. Тем более что в составе ЦСКА также были заболевшие. Катастрофы не произошло. Но в случае «Минчанки» ситуация пошла совершенно по другому сценарию.Согласно действующему положению Европейской конфедерации волейбола положительный тест на COVID-19 у члена делегации может стать уважительной причиной неприбытия на матч, и в этом случае неприбывшая команда освобождается от штрафов и санкций. «Минчанке» засчитали техническое поражение. Не состоятся и ближайшие матчи команды в российской Суперлиге, правда, в их отношении так и неясно: игры отменены или перенесены. Это должно быть решено в ходе специального совещания руководства Всероссийской федерации волейбола, и прогнозировать исход здесь крайне сложно.Месяц назад в похожем положении оказался мужской волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга. В преддверии матчей Кубка Победы у двух игроков команды появилось подозрение на коронавирус. Времени на то, чтобы провести тесты и заручиться результатами, не оставалось. «Зенит» сняли с розыгрыша. Не остался в стороне от актуальной тенденции и гандбол. Там в мужской Лиге чемпионов недавно был перенесен матч французского ПСЖ и венгерского «Пика. Причина – коронавирус у игроков венгерского клуба. При этом встреча второго тура, в котором «Пик» сыграет в гостях у польского «Виве», запланирована на сегодня. И она состоится. Выходит, к гандболистам «Пика» у поляков вопросов нет, а к белорусским девчатам есть?Можно, конечно, сослаться на то, что по регламенту, который принят для подобных ситуаций в некоторых видах спорта, в случае сдачи игроками положительных тестов на COVID-19 для допуска к последующим соревнованиям тестирование должна пройти вся команда, включая тренеров. В этом случае у «Минчанки», которая на днях проводила матч против «Динамо» (Краснодар) (к слову, этот матч «по техническим причинам» был перенесен из Краснодара в Анапу, и здесь могут крыться корни нынешний истории), могло попросту не оставаться времени на тестирование. Что помешало Европейской конфедерации волейбола не отменить, а сдвинуть на день-другой встречу «Минчанки» со «Штутгартом» до появления у белорусских спортсменок отрицательных результатов теста, – вопрос открытый. Но куда важнее то, что в европейских спортивных кругах, похоже, попросту нет единого понимания того, как вести себя в случае коронавирусных форс-мажоров.Тот же «Зенит», к примеру, от Кубка отстранили «превентивно»: подтвержденных результатов тестов у игроков не было. Как не было и четкого регламента действий в подобных случаях: матч просто отменили. А вот встречу гандбольных «Вардара» и «Эльверума» в Лиге чемпионов перенесли – и также без положительных тестов у игроков. Ограничения, действующие сейчас в Норвегии, предписывали игрокам «Эльверума» по возвращении из Северной Македонии отправиться в карантин, что ставило под сомнение их участие в будущих встречах. Согласитесь: ситуация очень похожа на ту, в которой оказалась «Минчанка». Но ЕГФ вошла в положение и объявила о скором согласовании новой даты встречи.Второй тур в волейбольной Лиге чемпионов у женщин назначен на 6 октября. Найти на этом временном отрезке подходящее окно для аврального переноса встречи выглядит вполне реальной перспективой. Тем более что изначально назначенные на сегодня матчи Суперлиги «Динамо» (Москва) – «Тулица» (Тула) и «Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Минчанка» уже «переехали» на декабрь, освободив место в графике белорусской команды. 27 сентября «Минчанке» предстоит играть в Санкт-Петербурге против «Ленинградки», и этот матч не отменен. В Кубке ЕКВ подопечные Станислава Саликова также смогут сыграть, правда, там «Минчанка" стартует с 1/16 финала и венгерский «Фатум» из Ньиредьхазы будет принимать лишь 10 ноября. Все это наводит на мысль, что попытками соблюсти спортивный принцип («Минчанка» была готова приехать, и засчитывать ей техническое поражение формально не за что) и переверстыванием календаря Лиги чемпионов в волейболе решили попросту не утруждаться. Тем самым лишь подтвердив, что и без того шаткое положение в пытающемся вернуться к жизни мировом спорте может оказаться подорванным из-за банальной несогласованности мер и предусмотренных к заразившимся санкций.К слову, свой путь в Лиге чемпионов уже начала мужская команда волейбольного клуба «Минск» – «Строитель». Им, к счастью, в Польшу на матчи против местного «Ястржембски Вегиля» и «Динамо» из Апельдорна удалось добраться без проблем. Интересно, стартует ли в Лиге чемпионов «Шахтер»? 6 октября команде из Солигорска предстоит играть в швейцарском Амрисвиле против местного «Линдарен Воллей» и бельгийского «Гринярда». Вчера, к слову, международный сезон матчем Лиги чемпионов против «Ботевгарда» в Болгарии открыли и баскетбольные «Цмокi». Учитывая, что новости о заразившихся COVID-19 болгарских спортсменах поступают регулярно, а вирус перенес даже министр спорта этой страны Карсен Кралев, важно держать в уме то обстоятельство, что уже 1 октября «драконам» предстоит в Красноярске открывать сезон в Единой лиге ВТБ, а после лететь в Санкт-Петербург. Доберутся ли?24 сентября в Будапеште должен состояться матч за Суперкубок УЕФА между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей». Едва ли не главное отличие этой встречи от всего, что мы видели в нынешнем году, – зрители. УЕФА, пытающийся постепенно вернуть европейскому футболу более-менее привычный вид и статус, впервые с начала эпидемии приоткрыл двери на трибуны. При вместимости стадиона имени Ференца Пушкаша более 67 тысяч зрителей, матч за Суперкубок вживую смогут посмотреть 20 тысяч. Событие сколь значимое, столь и неоднозначное. Объясняя решение допустить болельщиков на матч, президент УЕФА Александр Чеферин говорил о желании не потерять будущее:. В то же время предстоящий матч уже вызвал волну критики. В том числе – от премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который призвал фанатов «Баварии» отказаться от поездки на игру.