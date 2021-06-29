Пешеходный мост через реку Курнеевку в Крупках признали аварийным, в связи с чем приняли решение временно закрыть объект с целью его восстановления, информирует БЕЛТА.
– Пешеходный мост через реку Курнеевку вчера закрыли на проход по причине разрушения бетонной плиты. Он признан аварийным, поэтому сейчас готовим смету ремонта, после которой приступим к восстановлению объекта. Рассматриваем вариант полной замены старого моста на новый. Работы по ремонту планируем выполнить в течение нескольких недель, – уточнил заместитель директора по строительству районного КУП "Жилтеплострой" Виктор Коноплицкий.
В настоящее время пройти реку Курнеевку можно по находящемуся неподалеку автомобильному мосту.
Опубликовано:
684
Из-за аварийного состояния закрыли пешеходный мост в Крупках
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы