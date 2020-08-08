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  2. Из-за аномальной жары во Франции объявлен максимальный уровень погодной опасности

Из-за аномальной жары во Франции объявлен максимальный уровень погодной опасности

Воздух в 15 департаментах этой страны прогрелся до 36-38 градусов по Цельсию, сообщает ТАСС.

Из-за аномальной жары во Франции объявлен максимальный уровень погодной опасности в 15 департаментах.

В список включены вся территория Иль-де-Франс, включая департамент Сена и Марна, а также пять департаментов региона О-де-Франс, плюс департаменты Эр и Приморская Сена.

Также предпоследний уровень погодной опасности в настоящий момент объявлен в 49 департаментах Франции. К слову, в Париже в выходные температура поднялась до 37-39 градусов. По мнению метеорологов, Синоптики считают, что жара спадет на следующей неделе.
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