Из школы в Гродно из-за короткого замыкания эвакуировали более 450 человек

Сегодня в 10:42 в здании средней школы № 16 на улице Сухомбаева сработала пожарная сигнализация "Молния". Информация об этом была направлена в центр оперативного управления МЧС Гродно., – пояснили в областном управлении МЧС.Возгорание ликвидировал заместитель директора при помощи порошкового огнетушителя еще до прибытия подразделений МЧС. После обследования учебный процесс возобновился. В результате инцидента никто не пострадал.