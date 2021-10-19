Из школы в Гродно из-за короткого замыкания эвакуировали более 450 человек

В одной из гродненских школ произошло короткое замыкание. Были эвакуированы более 450 человек, информирует Гродненское областное управление МЧС.
Сегодня в 10:42 в здании средней школы № 16 на улице Сухомбаева сработала пожарная сигнализация "Молния". Информация об этом была направлена в центр оперативного управления МЧС Гродно.
– Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что произошло оплавление изоляции электропроводки в сушке для рук в холле на первом этаже. Администрацией школы к этому моменту уже были эвакуированы 456 человек, среди которых – 397 детей, – пояснили в областном управлении МЧС.
Возгорание ликвидировал заместитель директора при помощи порошкового огнетушителя еще до прибытия подразделений МЧС. После обследования учебный процесс возобновился. В результате инцидента никто не пострадал.