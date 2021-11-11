Из России в Беларусь пытались незаконно ввезти на грузовике 345 единиц бытовой техники

Mersedes-Benz был остановлен гомельскими таможенниками для досмотра во время специального мероприятия вблизи белорусско-российской границы.





Он оказался груженным бытовой техникой: холодильниками, пылесосами, телевизорами, микроволновыми печами, акустическими системами и другими приборами бытового назначения. Товаросопроводительных документов у водителя не оказалось.





– Общая стоимость незаконно перемещаемого груза оценена в сумму более 33 тысяч рублей. Гомельской таможней начат административный процесс по статье о нарушении порядка транспортировки товара, – сообщает служба информации Гомельской таможни.

Фото Гомельской таможни