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  2. Из России в Беларусь пытались незаконно ввезти на грузовике 345 единиц бытовой техники

Из России в Беларусь пытались незаконно ввезти на грузовике 345 единиц бытовой техники

Mersedes-Benz был остановлен гомельскими таможенниками для досмотра во время специального мероприятия вблизи белорусско-российской границы. 


Он оказался груженным бытовой техникой: холодильниками, пылесосами, телевизорами, микроволновыми печами, акустическими системами и другими приборами бытового назначения. Товаросопроводительных документов у водителя не оказалось.


– Общая стоимость незаконно перемещаемого груза оценена в сумму более 33 тысяч рублей. Гомельской таможней начат административный процесс по статье о нарушении порядка транспортировки товара, – сообщает служба информации Гомельской таможни.

Фото Гомельской таможни  

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