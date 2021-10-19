Из резервного фонда Президента выделят дополнительные средства на борьбу с COVID-19

Об этом сообщил Глава государства сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации:
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– Я посмотрю, что мы имеем в резервном фонде Президента, сколько у нас остаток. Мы его берегли, не тратили. Выделим эти средства для того, чтобы поддержать наших врачей, закупить впрок и лекарства, и другие материалы.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь в целом справляется с пандемией. И во многом благодаря тому, что не останавливали производство:
– У нас экспорт продукции в этом санкционном году выше, чем когда-либо. Никогда такого не было. А если есть экспорт, есть поступление валюты. И мы сегодня продаем больше, чем потребляем. Почему? Потому что тогда (в первую волну пандемии. – Прим. ред.) не остановили страну, не остановили производство, и сегодня имеем возможность предложить людям товар. Вот это нас спасло. Пока мы справляемся сами. И, думаю, справимся, если все мобилизуемся.