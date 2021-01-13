Три грузовых автомобиля VOLVO, RENAULT и MAN следовали через таможенную границу из Польши в Беларусь. В пункте пропуска «Козловичи» при проведении операций таможенного контроля выявили признаки возможного нарушения таможенного законодательства. Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:
– Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области установили, что на трех седельных тягачах и двух полуприцепах нанесены вторичные идентификационные VIN-номера. В ходе проверки таможенниками также установлено, что регистрационные знаки автопоездов и предъявленные к таможенному оформлению свидетельства их государственной регистрации относятся к другим транспортным средствам.
По предварительной оценке, общая стоимость изъятых транспортных средств составила почти 150 тысяч белорусских рублей.
Фото Брестской таможни
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Из Польши пытались ввезти грузовые автомобили с перебитыми VIN-номерами
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