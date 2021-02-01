Из Минска в Дубай и обратно – «Белавиа» открыла новое направление

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– уточнили в пресс-службе «Белавиа».Тех, кто полетит из Минска в Дубай, будет ждать путешествие на новом авиалайнере Embraer 195-E2, который попал во флот белорусского авиаперевозчика в конце 2020-го.«Белавиа» напоминает, что при регистрации на рейс и по прибытии в Дубай пассажирам нужно будет предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус на английском или арабском языке, полученную не ранее 72 часов до вылета. Также путешествующим в Дубай нужно озаботиться наличием медстраховки.С 16 января текущего года граждане Беларуси могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз (не более 90 дней с даты въезда).