Белорусская авиакомпания начнет регулярно пускать рейсы по направлению Минск – Дубай – Минск с 19 февраля, сообщается на сайте «Белавиа».
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– Полеты из столицы Беларуси будут выполняться два раза в неделю – по вторникам с вылетом в 19:50 и прибытием в среду в 02:30 и по пятницам с вылетом в 16:15 и прибытием в 22:55 в Международный аэропорт Дубая (DXB). Обратные рейсы из Дубая планируется осуществлять по средам с вылетом в 03:30 и прилетом в 08:40 и по пятницам с вылетом в 23:55 и прилетом в субботу в 05:05 в Национальный аэропорт Минск (MSQ). Время для всех аэропортов указано местное, – уточнили в пресс-службе «Белавиа».
Тех, кто полетит из Минска в Дубай, будет ждать путешествие на новом авиалайнере Embraer 195-E2, который попал во флот белорусского авиаперевозчика в конце 2020-го.
«Белавиа» напоминает, что при регистрации на рейс и по прибытии в Дубай пассажирам нужно будет предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус на английском или арабском языке, полученную не ранее 72 часов до вылета. Также путешествующим в Дубай нужно озаботиться наличием медстраховки.
С 16 января текущего года граждане Беларуси могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз (не более 90 дней с даты въезда).
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Из Минска в Дубай и обратно – «Белавиа» открыла новое направление
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК