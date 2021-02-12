Из Лондона в Амстердам. Как меняются приоритеты на рынках в Еврозоне

Финансовые последствия брексита не заставили долго ждать: Амстердам в январе обогнал Лондон в торговле ценными бумагами. И дальше тенденция продолжится – эксперты прогнозируют столице Нидерландов присвоение оставленного Лондоном звания бизнес-столицы Европы.
Фото носит иллюстративный характер
В бизнес-подкасте BBC о возрастающей роли Амстердама на финансовом рынке ЕС на фоне брексита рассказала эксперт Financial Times Кэти Мартин. Она отметила, что в ходе процесса выхода Великобритании из состава Евросоюза Лондон покинули европейские компании, занимавшиеся торговлей ценными бумагами, и не только ими. В результате бывший бизнес-центр Европы, по словам Мартин, потерял огромные суммы – миллиарды евро, которые Лондон получал ежедневно, переместились в ЕС и США. Значительная часть – в Амстердам.
Как уточнила Мартин, многие компании переезжали из Великобритании загодя, а не аккурат перед выходом страны из Евросоюза. Однако оценить полный масштаб последствий брексита в краткосрочной перспективе позволяют цифры по итогам торговли на мировых рынках в январе. По информации Financial Times, объемы продаж ценных бумаг в Лондоне в январе упали до € 8,6 млрд в день. А вот что касается Нидерландов, на Амстердамской фондовой бирже, а также торговых площадках CBOE Europe и Turquoise в январе ежедневная торговля акциями, по данным издания, в среднем составляла € 9,2 млрд. Это более чем в четыре раза превышает показатели декабря 2020-го. И останавливаться на достигнутом Амстердам не собирается.
Фото носит иллюстративный характер
– Люди все чаще начинают говорить об Амстердаме, а не о Лондоне, как о предпочтительной «нейтральной» локации в Европе для компаний, ведущих деятельность на фондовых рынках, – пояснила Кэти Мартин.
Она также добавила, что Амстердам приобретает репутацию потенциального центра финансовых услуг ЕС. Однако по прогнозам аналитика компании Rosenblatt Securities Аниша Пуара, у Лондона «есть шанс занять собственную нишу в торговле», несмотря на то что он «утратил свой статус центра торговли акциями ЕС».
Великобритания вышла из состав Евросоюза 31 декабря 2020 года.
Фото: pixabay.com
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Из Лондона в Амстердам. Как меняются приоритеты на рынках в Еврозоне
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