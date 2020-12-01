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  2. Из Ланнистера в мстителя-мутанта. Стала известна новая роль Питера Динклэйджа

Из Ланнистера в мстителя-мутанта. Стала известна новая роль Питера Динклэйджа

Не будем тянуть интригу слишком долго. Питер Динклэйдж, известный как Тирион Ланнистер в сериале «Игра престолов», взял главную роль в ребуте «Токсичного мстителя». Об этом пишет rg.ru.


Оригинальный «Токсичный мститель» называют «главным треш-фильмом в истории кино», а его ребут призван стать «переосмыслением классики». Так что от истории парня, упавшего в чан с радиоактивными отходами и мутировавшего в героя-гиганта, ожидают много нового.

Как уточняет издание Deadline, подготовкой картины займется компания Legendary, а в роли сценариста и режиссера нового прочтения выступит Мэйкон Блэр.

Фото: Deadline
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