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  2. Из Китая в Беларусь вылетел самолет с 100 тыс. доз вакцины от коронавируса

Из Китая в Беларусь вылетел самолет с 100 тыс. доз вакцины от коронавируса

Пекин направил в Минск самолет с 100 тыс. доз вакцины против COVID-19. Доставкой препарата занимается авиакомпания Air China, сообщили sb.by в посольстве Беларуси в КНР.


– В рамках договоренностей Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, достигнутых в ходе телефонного разговора 26 января 2021 года, китайская сторона на безвозмездной основе предоставила Беларуси 100 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции нового типа производства корпорации "Синофарм". По итогам слаженной работы министерств иностранных дел Беларуси и Китайской Народной Республики, посольств двух стран, Министерства здравоохранения Беларуси, корпорации "Синофарм" и других ведомств отправка вакцины в Беларусь организована 19 февраля, – рассказали в посольстве Беларуси в Пекине.

Отмечается, что доставка вакцины осуществляется авиакомпанией Air China на безвозмездной основе.


Вакцина производства "Синофарм" стала первой одобренной в Китае для выхода на рынок государственным фармацевтическим управлением КНР и уже активно используется в стране. По оценкам китайской стороны, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией "Синофарм", в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. В настоящий момент помимо Китая вакцина одобрена к использованию более чем в 10 странах мира: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Сербии, Марокко, Венгрии, Пакистане и других.

– Данный шаг китайской стороны – очередное яркое подтверждение железного братства, установившегося между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, – добавили в дипломатической миссии.


В январе и феврале 2020 года Беларусь первой из стран оказала гуманитарную медицинскую помощь Китаю. В последующем уже китайские друзья помогли Беларуси средствами медицинского назначения: всего с апреля 2020 года по январь 2021 года было направлено более 115 тонн различных медицинских изделий для борьбы с коронавирусом.

Сотрудничество с китайской стороной по вопросам вакцины будет продолжено.

Фото посольства Беларуси в КНР
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