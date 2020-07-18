Из испуганной кобры посыпались куриные яйца

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Очковую змею нашел фермер, которого привлек шум, который был слышен из клеток с курами. Чтобы убрать пресмыкающегося, он вызвал профессионального змеелова.Когда змеелов взял кобру за хвост, из нее посыпались яйца, которые она уже проглотила. Специалист помог ей срыгнуть добычу, а затем выбросил вдали от курятника.Длина индийских кобр (очковых змей) составляет от полутора до двух метров в длину. В их яде есть вещества, которые поражают нервную систему, и опасны для человека. 9% людей, которых укусила очковая змея, умирают даже после приема противоядия.Кстати, змеи часто срыгивают добычу в опасных ситуациях.