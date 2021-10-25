Из Гомеля в Москву и обратно налаживается авиасообщение

Первый рейс российской авиакомпании Nordwind запланирован из Шереметьево в Гомель на 10 ноября. Периодичность полетов – понедельник, среда, суббота, время в пути – полтора часа. Для полетов готовится Boeing 737-800 на 189 посадочных мест. Билеты будут стоить от 88 белорусских рублей. Организаторы подчеркивают, что это дешевле, чем добираться до российской столицы поездом. Приобрести их можно через сайт авиакомпании, а также через туроператов. Кстати, продажа, уже стартовала.





К услугам пассажиров три тарифа: с ручной кладью без багажа, с багажом и бизнес-класс. С учетом эпидемиологической ситуации необходимо будет сдать ПЦР-тест. Его не потребуют от граждан России, следующих в Москву, и от граждан Беларуси, направляющихся в Гомель. Во время полета надо будет соблюдать масочный режим.

Прорабатываются все вопросы, связанные с перелетом, в частности, курсирование автобуса от автовокзала, комфортного ожидания рейса в аэропорту.





По словам начальника Гомельского филиала госпредприятия «Белаэронавигация» Владимира Череухина, авиасообщение направлено на развитие региона. Организаторы – российская и белорусская сторона надеются, что перелеты будут активно востребованы не только у наших сограждан, но и иностранцев, ведь через Москву можно транзитом попасть во многие города Российской Федерации и дальнее зарубежье.

Аэропорт Гомель располагает хорошей базой для авиаперелетов. Взлетная полоса поддерживается в надлежащих условиях, есть перрон на шесть стоянок воздушных судов, пропускная способность – 500 человек в час.

Фото gp.by.

