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Из Беларуси отправлена гуманитарная помощь в Сирию

Из Беларуси в Сирию в соответствии с постановлением Совета Министров отправлена гуманитарная помощь. В составе груза – товары белорусского производства. Подробности сообщаются на официальном сайте МЧС.


В ведомстве перечислили, какие конкретно товары вошли в состав гуманитарного груза. Это лекарственные средства, сахар, трансформаторы, шасси, грузовики, автобетоносмеситель, самосвал и седельный тягач МАЗ. 

«Общую координацию всех работ по доставке грузов осуществляют работники МЧС. У белорусских спасателей большой опыт проведения гуманитарных миссий – помощь оказывали более 70 раз», – подчеркнули в министерстве. 

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Планируется, что гуманитарный груз прибудет в морской порт Латакия в октябре.

Как напомнили в МЧС, «за последние годы это пятая гуманитарная миссия по оказанию помощи Сирии».


Фото и видео: МЧС
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