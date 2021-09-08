Из Беларуси отправлена гуманитарная помощь в Сирию

Из Беларуси в Сирию в соответствии с постановлением Совета Министров отправлена гуманитарная помощь. В составе груза – товары белорусского производства. Подробности сообщаются на официальном сайте МЧС.
В ведомстве перечислили, какие конкретно товары вошли в состав гуманитарного груза. Это лекарственные средства, сахар, трансформаторы, шасси, грузовики, автобетоносмеситель, самосвал и седельный тягач МАЗ.
«Общую координацию всех работ по доставке грузов осуществляют работники МЧС. У белорусских спасателей большой опыт проведения гуманитарных миссий – помощь оказывали более 70 раз», – подчеркнули в министерстве.
Планируется, что гуманитарный груз прибудет в морской порт Латакия в октябре.
Как напомнили в МЧС, «за последние годы это пятая гуманитарная миссия по оказанию помощи Сирии».
Фото и видео: МЧС