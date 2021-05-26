Стрельцы, вас ждут новые романтические увлечения, самое время планировать свадьбу. Козероги, особого внимания потребуют работа и здоровье. Водолеи, романтизм и влюбленность будут вашими спутниками в июне. Рыбы, возможны проблемы с обустройством и ремонтом жилья. Зато на работе и в личных отношениях – полный ажур. Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!
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Июньский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб
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