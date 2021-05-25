Июньский гороскоп для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

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Львы, в трудную минуту друзья обязательно придут на помощь. Девы, многих из вас ждет заслуженное повышение. Весы, самое время отправиться в отпуск в дальние страны. Скорпионы, месяц полон неожиданных, в том числе и неприятных, сюрпризов. Будьте внимательны и осторожны. Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!