Стрельцы, большие деньги так и витают вокруг вас. Месяц полон неожиданностей. Козероги, поубавьте пыл. И никаких необдуманных поступков! Водолеи, на работе и со здоровьем будет все в порядке. Рыбы, романтизм и влюбленность – ваши спутники в июле. Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!
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Июльский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы