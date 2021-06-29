Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Июльский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Июльский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Стрельцы, большие деньги так и витают вокруг вас. Месяц полон неожиданностей. Козероги, поубавьте пыл. И никаких необдуманных поступков! Водолеи, на работе и со здоровьем будет все в порядке. Рыбы, романтизм и влюбленность – ваши спутники в июле. Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

Подписаться


Подписаться


Подписаться


Подписаться


Подписаться



Больше интересного видео смотрите в разделе СБ ТВ.

Подписывайтесь на наши тематические каналы "Здоровый стиль" и "Удачные советы".
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Иммунолог рассказал, как бороться с частым симптомом аллергии
Почему водоемы могут быть опасны для собак в жару? Отвечают ветеринары
Голодная трехлетняя девочка случайно заказала доставку 100 порций лапши
На Консультативном межэтническом совете при Уполномоченном по делам религий и национальностей обсудили актуальные вопросы межнациональных отношений
В Несвиже рассказали, кто и зачем приезжает на «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов»
Летнее аэровидео: агрогородок Гервяты сняли с дрона
Топ-10 необычных названий станций метро в мире
Выпускница из Витебска поблагодарила Президента за введение Дня молодежи и студенчества
Лукашенко – выпускникам: думайте, чтобы потом перед детьми стыдно не было
Беларусь и Кения обсудили двустороннее сотрудничество
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бывший сын своего народа
Во Дворце культуры профсоюзов прошло открытие XVI республиканского фестиваля народного творчества «Не стареют душой»
Лукашенко напомнил выпускникам о значении Великой Победы
Лукашенко – молодежи: все и всегда получается у людей, преданных своему делу и родной стране
Головченко посетил передвижной музей «Поезд Победы»
Июльский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб
"Вы - новое поколение духовно сильного народа": Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников вузов
Врач-анестезиолог-реаниматолог о своей работе: это колоссальная ответственность, нужно принимать решения о проведении операций
Срок возможного повышения цен на весь ассортимент детского питания продлен до 15 июля
Теперь официально. В России зафиксировали новый штамм коронавируса «Дельта-плюс»
Врач Минской областной клинической больницы рассказала про трудности работы в красной зоне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бульон в головах
Довгало: Форум регионов Беларуси и России – новое дыхание в развитии Союзного государства
Запуск "Северного потока – 2" создаст условия для экономической независимости ведущих стран ЕС – Авдонин
В бригаде спецназа ВВ прошла спортивная эстафета с участием подростков
Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» до 5 июля будет работать в воинской части в Борисове
На Витебщине порывы ветра во время непогоды уничтожили порядка 130 гектаров леса
Автомобиль принцессы Дианы продали за 73 тысячи долларов
Иванец: форум регионов Беларуси и России позволяет обсудить вопросы, проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются наши государства
В БГЭУ проходит Международный налоговый симпозиум
Зампред президиума НАН: без "цифры" на новые рынки достойно выйти не получится
Инвестиционный договор о строительстве умного города "Северный берег" подписали в Минске
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Кильватерные следы
БГУИР упрощает процедуру подачи документов и возобновит подготовку по трем специальностям
Щербаков: у белорусских и российских ученых есть реальная возможность обеспечить конкурентоспособность совместных инновационных разработок на международном уровне
Марзалюк: литовские полицейские батальоны были в Беларуси машиной геноцида. Пора платить по счетам
За 5 лет со дня запуска Новогрудская ветроэлектростанция выработала 130 000 000 кВт⋅ч
За сутки в Беларуси выявлено 495 новых случаев COVID-19, выписаны 375 пациентов
Спрос на услуги по оздоровлению детей этим летом превысил все ожидания
Марзалюк: «Жыве Беларусь!» – местный аналог «Хайль!»
За групповое вымогательство в Минске задержаны пять человек
Марзалюк: Холокост в Литве начался с погромов, учиненных литовцами
В части Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары – какая погода будет в областных центрах?
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы
Карасин назвал главные задачи научно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией
Госнаград удостоены 102 представителя различных сфер деятельности
В КГК прошла "прямая линия" по вопросам качества воды. С какими проблемами обращались минчане?
Авторы