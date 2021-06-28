Львы, уединение пойдет только на пользу. Самое время подумать о будущем. Девы, общение будет таким насыщенным, что на счету каждая минута. Весы, профессионализм и карьера потребуют самого пристального внимания. В трудную минуту зовите на помощь друзей. Скорпионы, самое время для отпуска – дальние страны манят.Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!
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Июльский гороскоп для Львов, Дев, Весов и Скорпионов
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