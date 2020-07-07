Июльская стоимость отдыха в белорусских санаториях колеблется от 40 до 333 рублей в сутки

Большинство белорусских санаториев располагают свободными местами для размещения отдыхающих в июле. Это следует из информации, размещенной на сайте туроператора, специализирующегося на онлайн-бронировании путевок.

Самое недорогое пребывание в белорусском санатории по состоянию на 7 июля обойдется в 40 рублей в сутки с человека. За эти деньги предлагается набраться сил в санатории «Пралеска» с проживанием в двухместном однокомнатном номере категории эконом (душ, туалет, умывальник, Wi-Fi, мини-холодильник, телевизор). Впрочем, есть отдых еще дешевле, но статус заведений при этом не санаторный. Самый дорогой отдых с поправкой здоровья на сегодняшний день предлагает санаторий «Альфа-Радон». За 333,35 рубля в сутки вам предложат проживание в двухместных двухкомнатных апартаментах основного корпуса – номер с джакузи, туалетом, умывальником, двуспальной кроватью, Wi-Fi, балконом, кондиционером, мини-холодильником, сейфом, телевизором, телефоном, феном, есть терраса. Впрочем, в этой же здравнице есть и более дешевый вариант пребывания: место в двухместном однокомнатном стандартном номере стоит почти 200 рублей в сутки. Средняя же стоимость пребывания в здравницах страны колеблется в пределах 60–80 рублей в сутки.

Отечественные здравницы в разгар летнего сезона по-прежнему предлагают гостям различные скидки и бонусы. Например, санаторий «Солнечный» при бронировании путевок от 7 дней по 31 июля 2020 года дает скидку 10% на основное место во всех номерах и скидку 40% на дополнительное место в коттедже. Санаторий «Лесное» предлагает при бронировании путевки с лечением от 7 суток оплатить пребывание по цене путевки без лечения – это позволит сэкономить около 15% от стоимости. Санаторий «Ислочь» предлагает при покупке стандартной путевки до четырех дополнительных дней отдыха в подарок. А санаторий «Жемчужина» при заезде от 14 дней анонсирует ряд лечебных и косметических процедур в подарок.

Ранее директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский сообщал sb.by, что с начала лета наблюдается устойчивый рост спроса на путевки в белорусские здравницы. «Мы надеемся, что благоприятные тенденции роста числа отдыхающих сохранятся», – добавил он.