Июль принесет теплые чувства только трем знакам зодиака

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Телец

Лев

Скорпион

Тельцы имеют все шансы встретить любовь всей жизни в самом начале июля. Правда, звезды не могут точно предугадать, как и где это произойдет. Любовь может поджидать представителей этого знака зодиака буквально повсюду. Знакомство может завязаться в общественном месте, транспорте или даже в магазине. Так что Тельцам следует быть поактивнее, чаще выходить из дома, гулять по выставкам и ходить в кино. Звезды уверены: судьба не заставит себя долго ждать.Львы будут в центре внимания окружающих. Одиноким представителям данного знака зодиака стоит лишь присмотреться к окружению, довериться интуиции и сделать свой выбор. Роману, который начнется в июле у Львов, будут завидовать многие. Отношения, которые полны нежности и романтики, будут развиваться настолько стремительно, что вполне могут довольно быстро перерасти в узы брака. Единственное, о чем предостерегают звезды Львов, – не пытайтесь играть чужими чувствами.У Скорпионов могут вспыхнуть с новой силой давно погасшие страсти. Старые чувства перерастут в новый продолжительный роман. Самое главное, о чем не стоит забывать представителям этого знака, что в таких делах нужно доверять только себе, понять и принять свои чувства. Счастье любит тишину – главный принцип, которым должны руководствоваться Скорпионы в личных отношениях.