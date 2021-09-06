Ивлеева рассказала, что стало причиной их расставания с Элджеем

21 августа стало известно про расставание самой эпатажной пары российского шоу-бизнеса – телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой и рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк).
Знаменитости были вместе три года, два из которых прожили в браке.
Во время беседы с Ксенией Собчак телеведущая рассказала, что их роман с Алексеем красиво начался, и должен был также закончиться. Поэтому Настя и Элджей не ограничились постом в Instagram, а дали большое интервью для журнала «Tatler» и снялись для обложки.
- Хотелось это преподнести красиво и по-взрослому. Мы долго думали, какой это может быть формат. Когда пришла идея с классным интервью и фотосетом, где мы можем отобразить наши эмоции через художественные образы, мне это показалось максимально комфортным, - рассказала девушка.
Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» призналась, что нет конкретного дня, когда они перестали быть вместе, но при этом она упомянула весну этого года.
- Мы обладали редким качеством – умение разговаривать друг с другом, слышать и слушать. Мы дружественным образом сталкивались с реалиями и проблемами, решали их и делали выводы. И на фоне этих выводов принимали дальнейшие решения.
Напомним, ранее во время беседы с блогером Эльдаром Джахаровым Ивлеева заявляла, что один из главных ее страхов, это «потерять Лёшу». Звезда призналась, что любит Алексея до сих пор, и по-прежнему считает его близким человеком.
Называя причину расставания, ведущая отметила:
- Я по натуре очень стремительная. Я супер неусидчивая. А Леша более медленный, у него другой темп и ритм жизни.
Ксения Собчак решила поднять тему финансов и назвала музыканта неудачником. На что Ивлеева отреагировала остро и попросила собеседницу извиниться. На вопрос о том, подали ли они на развод, блогерша предпочла не отвечать.
Фото: instagram.com/_agentgirl