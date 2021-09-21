Ивашко вышел во второй круг турнира в Нур-Султане

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В августе белорус завоевал свой первый титул на турнирах под эгидой ATP, выиграв представительные соревнования в американском Уинстон-Сейлеме. А в начале сентября Ивашко дошел до 1/16 финала Открытого чемпионата США, где в более чем упорном пятисетовом матче все-таки уступил уверенно входящему в топ-10 мирового рейтинга итальянцу Маттео Берреттини – 7:6 (7:5), 2:6, 4:6, 6:2, 3:6. Но с 4 сентября представитель белорусской школы тенниса не проводил официальных матчей, вследствие чего перед сегодняшней игрой возникали опасения, не растерял ли он потрясающую форму. Матч показал, что этого не произошло. Без кратковременных спадов в игре по ходу поединка не обошлось. Но в целом Ивашко владел инициативой и оформил полностью закономерную победу.В первом сете соперники брали свои подачи до счета 2:2, но затем белорус совершил решающий спурт и закрыл партию.На старте второго сета Имер встрепенулся и повел с брейком – 2:0. Но наш теннисист, разумеется, и не подумал сложить оружие – и не только вернул утраченное, но и вышел вперед – 3:2. В шестом гейме он опять не удержал собственную подачу. Но из четырех последующих геймов Ивашко оставил за собой три, тем самым поставив точку.Следующим соперником Ильи Ивашко будет Тимофей Скатов из Казахстана (ATP: 280).Кроме того, на турнир в Нур-Султане заявился Егор Герасимов (ATP: 97), который сегодня на стадии 1/16 финала будет соперничать с французом Бенуа Пэром (ATP: 53).