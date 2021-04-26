Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Мюнхене

В последнее время Ивашко не устает радовать своей готовностью. Недавно он выиграл три матча и, хоть по итогам и уступил, навязал сопротивление одному из титанов современного тенниса Рафаэлю Надалю на турнире в Барселоне. А теперь он здорово выглядит и в Мюнхене. В выходные белорус преодолел два раунда квалификации, последовательно огорчив Камила Майчрзака из Польши (ATP: 123) (6:4, 7:6) и литовца Ричардаса Беранкиса (ATP: 89) (6:2, 3:6, 6:0). А сегодня взял верх и над Эмилом Руусувуори.Белорусский теннисист начал игру, что называется, с места в карьер и, как следствие, захватил более чем комфортное лидерство 5:0 с двумя брейками. Довести дело до выигрыша партии, имея такой задел, было делом техники.Ничего существенно не изменилось в характере матча и во втором сете. Ивашко все так же доминировал. А единственной ложкой дегтя в бочке меда, пожалуй, стал лишь шестой гейм этой партии, который белорус не удержал на своей подаче.Сегодня несколько позже свой поединок 1/16 финала проведет еще один белорус – Егор Герасимов (ATP: 76), соперником которого будет аргентинец Гвидо Пелья (ATP: 55).Проходящий на грунтовых кортах турнир в Мюнхене является одним из этапов подготовки теннисистов к Roland Garros. За выигрыш этих соревнований, в частности, поборются такие топ-мастера, как Александр Зверев, Каспер Рууд, Филип Крайинович и Николоз Басилашвили.