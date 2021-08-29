Ивашко выиграл теннисный турнир в США

Илья Ивашко (ATP: 63) стал победителем турнира из разряда ATP 250 с призовым фондом $ 717 955 в американском Уинстон-Сейлеме. В финальном матче представитель белорусской школы тенниса за 55 минут разгромил шведа Микаэля Имера (ATP: 90) – 6:0, 6:2. Ивашко завоевал свой первый титул на соревнованиях ATP и стал первым после Максима Мирного белорусом с февраля 2003-го, которому удалось взять титул на турнирах такого высокого уровня.
Финал прошел под знаком тотального доминирования Ильи Ивашко, в подтверждение чего достаточно сказать, что он выиграл 100% очков на своей первой подаче (18/18), а сразу шесть геймов на подаче и приеме оставил за собой под ноль.
Как следствие – в первом сете белорус угостил соперника «баранкой», да и во второй партии позволил ему ненамного больше.
Кто-то, наверное, может обратить внимание на не самый высокий рейтинг шведа. Но это, как говорится, не проблемы Ивашко. И со своей стороны он сделал на этом турнире очень много. В частности, ранее выбил из сетки целый ряд очень сильных теннисистов, при этом проявив волю и характер, как в игре второго круга, когда «горел» – 4:6, 2:5, но смог все изменить и по итогам обыграл экс-третью ракетку мира хорвата Марина Чилича (ATP: 36) (4:6, 7:5, 6:4). Помимо того, Илья Ивашко по пути в финал оставил не у дел итальянца Андреаса Сеппи (ATP: 88) (6:4, 6:4), Яна-Леннарда Штруффа из Германии (ATP: 52) (6:2, 6:1), первого сеяного испанца Пабло Карреньо-Бусту (ATP: 12) (7:6, 6:3) и финна Эмила Руусувуори (ATP: 76) (6:2, 6:1).
Неудивительно, что, проделав такую большую работу, белорус не скупился на эмоции после того, как все закончилось. «На этой неделе было все. Во втором круге уже бронировал билеты в Нью-Йорк. Я был в двух очках от поражения, а теперь стою здесь, выиграв титул. Невероятно, как один матч может все изменить. Выступать здесь было потрясающе приятно. Мне очень понравилось. Это была неделя мечты», – сказал он после финала, пишет официальный сайт ATP.
Блестящее выступление на соревнованиях в Уинстон-Сейлеме, которые были последней пробой силой в преддверии Открытого чемпионата США, позволит Илье Ивашко с завтрашнего дня подняться на рекордное для себя 53-е место в мировом рейтинге. И хочется верить, что это для него не предел.
Фото: atptour.com