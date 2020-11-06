Ивашко пробился в полуфинал турнира в Германии

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На позапрошлой неделе белорус выиграл турнир из категории Challenger в Стамбуле. А сейчас он идет прямым курсом к тому, чтобы повторить тот успех на аналогичных соревнованиях в Эккентале. Во всяком случае, пока Ивашко даже не отдал своим соперникам ни одной партии. На предыдущих стадиях он оставил не у дел немца Дастина Брауна (ATP: 256) – 6:2, 7:5 и представителя Австрии Юрия Родионова (ATP: 143) – 6:0, 6:1. А сегодня добился очередной двухсетовой виктории в игре с Хуслером.Первая и вторая партии оказались написаны как под копирку. Оппоненты брали геймы на своей подаче до счета 4:4. Однако затем белорус оба раза делал брейк в девятом гейме и ставил победную точку в десятом.В полуфинале соперником Ильи Ивашко будет американец Себастьян Корда (ATP: 136), который в своем четвертьфинале справился с Алексеем Попыриным из Австралии (ATP: 110) – 6:4, 6:4.Победная серия белорусского теннисиста, начавшаяся на турнире в Турции, на данный момент состоит из восьми матчей. И вероятность того, что Ивашко ее продлит, достаточно велика. Полуфинальный поединок запланирован на завтра.