Ивашко пробился в четвертьфинал турнира в Германии

В первом сете теннисисты не потеряли ни одного гейма на своей подаче, вследствие чего выяснение отношений дошло до тай-брейка. По его ходу Ивашко имел три сетбола, ни одного из которых, увы, реализовать не сумел. А вот американец единственным предоставившимся ему шансом на победу в партии воспользовался.Такая развязка партии, впрочем, ничуть не выбила белорусского теннисиста из колеи. И два последующих сета, в каждом из которых он сделал по два брейка и не уступил ни одной своей подачи, он выиграл за явным преимуществом.Ранее Ивашко, начинавший свой путь на этом турнире с квалификации, последовательно оставил не у дел Камила Майчрзака из Польши (ATP: 123) (6:4, 7:6), литовца Ричардаса Беранкиса (ATP: 89) (6:2, 3:6, 6:0) и финна Эмила Руусувуори (ATP: 75) (6:1, 6:2). А следующим соперником белоруса станет шестая ракетка планеты немец Александр Зверев, который в силу рейтинга получил от организаторов соревнований первый номер посева и считается главным претендентом на завоевание титула.Также на турнире выступал еще один представитель белорусской школы тенниса – Егор Герасимов (ATP: 76), но он вылетел в первом круге, снявшись по ходу поединка против аргентинца Гвидо Пельи (ATP: 55) при счете 0:6, 0:2.Проходящий на грунте турнир в Мюнхене является одним из этапов подготовки теннисистов к Roland Garros.