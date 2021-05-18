Ивашко пробился в 1/8 финала турнира в Швейцарии, обыграв экс-седьмую ракетку мира

В последнее время результаты испанского теннисиста, который в свое время был седьмым номером мирового рейтинга, оставляют желать лучшего. Однако, хоть его карьера и клонится к закату, он по-прежнему достаточно опасен и может доставить проблемы. Легко белорусу в сегодняшней игре, как и ожидалось, не было. Но все же он смог склонить чашу весов в свою сторону.В первом сете, по ходу которого теннисисты не отдали ни одной собственной подачи, все решилось на тай-брейке.А победу во второй партии Ивашко принес брейк, который он сделал в пятом гейме.Следующим соперником второй ракетки Беларуси будет болгарин Григор Димитров (ATP: 20), получивший от организаторов турнира четвертый номер посева и в силу этого пропускавший этап 1/16 финала.Для Ивашко же эта игра станет в Женеве уже четвертой, так как он пробился в основную сетку из квалификации. Там он, напомним, последовательно оставил не у дел китайца Ханьвина Ли (ATP: 1076) – 6:0, 6:3 и американца Маккензи Макдональда (ATP: 117) – 6:4, 6:3.Соревнования в Женеве являются одним из этапов подготовки теннисистов к Открытому чемпионату Франции, который пройдет с 30 мая по 13 июня.