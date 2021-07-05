Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Ивашко потерпел поражение от Берреттини в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира

Ивашко потерпел поражение от Берреттини в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира

Илья Ивашко (ATP: 79), к большому сожалению, не смог пробиться в четвертьфинал травяного мейджора. В поединке четвертого раунда белорус проиграл итальянцу Маттео Берреттини (ATP: 9) – 4:6, 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 47 минут.


Белорусский теннисист, набравший превосходную форму на этом отрезке сезона, сумел навязать сопротивление фавориту и при чуть большем благоволении фортуны, пожалуй, даже мог рассчитывать хотя бы на один выигранный сет. Но все-таки в решающие моменты поединка девятая ракетка мира не дал слабину.

Судьбу победы в первом сете решил один-единственный брейк, который итальянец сделал в третьем гейме.

Во второй партии он вел с двумя брейками – 5:1. Ивашко, проявив характер, сократил отставание до двух геймов. Да и в девятом гейме, по ходу которого отыграл три сетбола, тоже мог рассчитывать на благоприятный для себя исход. Но с четвертой попытки Берреттини все же сделал брейк, который привел его к выигрышу сета.

Такое развитие событий явно подломило белоруса и, наоборот, вдохновило итальянца, вследствие чего третья партия прошла под знаком ощутимого превосходства куда более рейтингового теннисиста из Италии.


Соболенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Читайте также

Соболенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона
Ивашко завершил свое выступление в Лондоне, но так или иначе заслуживает самых добрых слов. Ранее ни на одном из турниров «Большого шлема» он не проходил дальше второго круга, а на травяном мейджоре и вовсе ни разу не преодолевал квалификацию. И теперь – самый настоящий прорыв. 

До встречи против Берреттини белорусский спортсмен последовательно оставил не у дел испанца Хауме Муньяра (ATP: 69) (6:1, 7:5, 7:6), француза Жереми Шарди (ATP: 61) (4:6, 6:3, 6:2, 6:4) и Джордана Томпсона из Австралии (ATP: 78) (6:4, 6:4, 6:4).

Также в мужском одиночном разряде Уимблдона выступал Егор Герасимов (ATP: 73), но он, увы, вылетел уже на стадии 1/32 финала. После победы над британцем Джеем Кларком (ATP: 230) (6:3, 3:6, 7:6, 6:2) первая ракетка Беларуси не совладал с россиянином Кареном Хачановым (ATP: 29) (1:6, 6:7, 3:6).
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В Зимбабве 20 человек погибли в ДТП
Режиссер фильма "Супермен" Ричард Доннер умер на 92-м году жизни
Боевики захватили 140 школьников в штате Кадуна в Нигерии
Ивашко потерпел поражение от Берреттини в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира
ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась
Соболенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона
Гороскоп на 7 июля
На улице Мястровской мотоциклист не справился с управлением
Как азербайджанский художник и скульптор Камиль Камал стал частью белорусской культуры
Следственный комитет открыл новые страницы истории самой страшной банды Беларуси
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Космос для всех
Вертолет Ingenuity совершил девятый полет над поверхностью Марса
До 5000 машин в горячие выходные: как сотрудники ГАИ следят за порядком в местах отдыха
Психологический портрет одного из заговорщиков – Дмитрия Щигельского
Эксперты Беларуси, Украины и Польши — о ситуации вокруг нашей страны
Наши читатели продолжают делиться мнениями об общественно‑политической ситуации в стране
У могилевчанина Владислава Хлыстунова уже в 14 лет появилась собственная пасека
В Национальном историческом музее показали Минск в трех пластах времени
Более 150 жилых домов пострадало в Абхазии из-за урагана
Канада планирует снять очередные ограничения на въезд в страну
В Африке число умерших после коронавируса превысило 145 тыс.
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Внутри нас
Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко выиграли золото ЧЕ по современному пятиборью
Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 16 участках
В Сочи в результате ливней подтопило 59 частных домов и гостиницу
Геворг Адамян завоевал бронзу ЧМ по борьбе среди спортсменов с нарушением слуха
Минздрав убрал излишнюю детализацию при учете использованных ампул из-под наркотиков
Работники ОАО «Уваровичи-Элит» Буда-Кошелевского района, которое сумело подняться из финансовой пропасти, получают достойную зарплату
Англия планирует окончательно снять коронавирусные ограничения
Первозданную красоту Беларуси представили на выставке Николая Мищенко в Президентской библиотеке
Полупрозрачные, асимметричные, прямые: стилист рассказала, на какие юбки стоит обратить внимание этим летом
Дерматовенеролог рассказала, как действовать при укусе мошки
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Психология Великой Победы
Развеян популярный миф о сахарозаменителях
Коллекция купальников от Бейонсе, новый креативный директор Tiffany & Co. и короткометражный фильм от Moschino: что нового произошло в моде за неделю
Врач назвал стресс и волнение основными причинами опасного синдрома кишечника
Для укрепления границы в Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных
По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе на стадионе во время футбольного матча в Мексике
В Сербии обнаружены опасные комары-переносчики вируса Западного Нила
Количество погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 27
В Египте белорусам придется предъявить сертификат о вакцинации с QR-кодом
О рыбалке и зарыблении расскажет специалист в среду, 7 июля
Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 52
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Цена суверенитета
Россия выразила протест ПА ОБСЕ из-за отказа в визе белорусскому депутату
Пара из Борисова задержана за распространение наркотиков
Мир за выходные: День независимости США, крушение самолета на Филиппинах и оползень в Японии
Авторы