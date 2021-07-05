Ивашко потерпел поражение от Берреттини в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира

Илья Ивашко (ATP: 79), к большому сожалению, не смог пробиться в четвертьфинал травяного мейджора. В поединке четвертого раунда белорус проиграл итальянцу Маттео Берреттини (ATP: 9) – 4:6, 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 47 минут.
Белорусский теннисист, набравший превосходную форму на этом отрезке сезона, сумел навязать сопротивление фавориту и при чуть большем благоволении фортуны, пожалуй, даже мог рассчитывать хотя бы на один выигранный сет. Но все-таки в решающие моменты поединка девятая ракетка мира не дал слабину.
Судьбу победы в первом сете решил один-единственный брейк, который итальянец сделал в третьем гейме.
Во второй партии он вел с двумя брейками – 5:1. Ивашко, проявив характер, сократил отставание до двух геймов. Да и в девятом гейме, по ходу которого отыграл три сетбола, тоже мог рассчитывать на благоприятный для себя исход. Но с четвертой попытки Берреттини все же сделал брейк, который привел его к выигрышу сета.
Такое развитие событий явно подломило белоруса и, наоборот, вдохновило итальянца, вследствие чего третья партия прошла под знаком ощутимого превосходства куда более рейтингового теннисиста из Италии.
Ивашко завершил свое выступление в Лондоне, но так или иначе заслуживает самых добрых слов. Ранее ни на одном из турниров «Большого шлема» он не проходил дальше второго круга, а на травяном мейджоре и вовсе ни разу не преодолевал квалификацию. И теперь – самый настоящий прорыв.
До встречи против Берреттини белорусский спортсмен последовательно оставил не у дел испанца Хауме Муньяра (ATP: 69) (6:1, 7:5, 7:6), француза Жереми Шарди (ATP: 61) (4:6, 6:3, 6:2, 6:4) и Джордана Томпсона из Австралии (ATP: 78) (6:4, 6:4, 6:4).
Также в мужском одиночном разряде Уимблдона выступал Егор Герасимов (ATP: 73), но он, увы, вылетел уже на стадии 1/32 финала. После победы над британцем Джеем Кларком (ATP: 230) (6:3, 3:6, 7:6, 6:2) первая ракетка Беларуси не совладал с россиянином Кареном Хачановым (ATP: 29) (1:6, 6:7, 3:6).
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Ивашко потерпел поражение от Берреттини в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира
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