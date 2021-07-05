Ивашко потерпел поражение от Берреттини в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира

Белорусский теннисист, набравший превосходную форму на этом отрезке сезона, сумел навязать сопротивление фавориту и при чуть большем благоволении фортуны, пожалуй, даже мог рассчитывать хотя бы на один выигранный сет. Но все-таки в решающие моменты поединка девятая ракетка мира не дал слабину.Судьбу победы в первом сете решил один-единственный брейк, который итальянец сделал в третьем гейме.Во второй партии он вел с двумя брейками – 5:1. Ивашко, проявив характер, сократил отставание до двух геймов. Да и в девятом гейме, по ходу которого отыграл три сетбола, тоже мог рассчитывать на благоприятный для себя исход. Но с четвертой попытки Берреттини все же сделал брейк, который привел его к выигрышу сета.Такое развитие событий явно подломило белоруса и, наоборот, вдохновило итальянца, вследствие чего третья партия прошла под знаком ощутимого превосходства куда более рейтингового теннисиста из Италии.Ивашко завершил свое выступление в Лондоне, но так или иначе заслуживает самых добрых слов. Ранее ни на одном из турниров «Большого шлема» он не проходил дальше второго круга, а на травяном мейджоре и вовсе ни разу не преодолевал квалификацию. И теперь – самый настоящий прорыв.До встречи против Берреттини белорусский спортсмен последовательно оставил не у дел испанца Хауме Муньяра (ATP: 69) (6:1, 7:5, 7:6), француза Жереми Шарди (ATP: 61) (4:6, 6:3, 6:2, 6:4) и Джордана Томпсона из Австралии (ATP: 78) (6:4, 6:4, 6:4).Также в мужском одиночном разряде Уимблдона выступал Егор Герасимов (ATP: 73), но он, увы, вылетел уже на стадии 1/32 финала. После победы над британцем Джеем Кларком (ATP: 230) (6:3, 3:6, 7:6, 6:2) первая ракетка Беларуси не совладал с россиянином Кареном Хачановым (ATP: 29) (1:6, 6:7, 3:6).