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Ивашко не смог выйти во второй круг Australian Open

Вслед за Викторией Азаренко и Александрой Саснович барьер первого раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису не смог преодолеть Илья Ивашко (ATP: 110). В поединке 1/64 финала он проиграл пробившемуся в основную сетку из квалификации Роману Сафиуллину из России (ATP: 183) – 4:6, 3:6, 4:6. Поединок продолжался 2 часа 6 минут.

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Изначально белорус, напомним, значился в списке альтернативных претендентов, не прошедших в основную сетку хардового мейджора, но претендующих на попадание туда в связи с возможными отказами более рейтинговых спортсменов. Несколько теннисистов, которые находятся выше Ильи Ивашко в мировом рейтинге, по разным причинам действительно снялись с Australian Open. И, таким образом, вторая ракетка Беларуси попал в основную сетку, минуя квалификацию. С одной стороны, это, конечно, порадовало, ведь кто мог дать гарантию, что он преодолеет квалификационные испытания. Но с другой – белорус был без соревновательной практики с 22 ноября прошлого года. И длительный простой, само собой, сказался на игре Ивашко не лучшим образом.

В принципе, Сафиуллин ничего запредельного не показал. Но он был лучше почти во всех статистических компонентах, действовал в целом более надежно и изобретательно и, как следствие, отпраздновал полностью закономерную победу. 

Таким образом, из пяти белорусов, вышедших на старт первого в сезоне турнира из серии «Большого шлема», в сетке остаются лишь двое. Это Егор Герасимов (ATP: 79), который на старте взял верх над французом Бенуа Пэром (ATP: 28) – 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5, и Арина Соболенко (WTA: 7), разгромившая словачку Викторию Кужмову (WTA: 100) – 6:0, 6:4. 

Кроме того, Виктория Азаренко (WTA: 13), напомним, потерпела поражение от американки Джессики Пегулы (WTA: 61) – 5:7, 4:6. А Александра Саснович (WTA: 92) не совладала с эстонкой Анетт Контавейт (WTA: 22) – 5:7, 2:6.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. В прошлом году соревнования мужчин выиграл серб Новак Джокович, а в женском одиночном разряде первенствовала представительница США София Кенин.
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Фото: РЕЙТЕР
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