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  2. Ивашко не смог выйти в 1/8 финала теннисного турнира в Чехии

Ивашко не смог выйти в 1/8 финала теннисного турнира в Чехии

Вторник получается крайне неудачным днем для белорусского тенниса. Несколько ранее Егор Герасимов (ATP: 72), проиграв немцу Максимилиану Мартереру (ATP: 337) – 4:6, 4:6, не смог пробиться в основную сетку турнира категории ATP World Tour 250 в австрийском Кицбюэле. А вслед за ним огорчил и Илья Ивашко (ATP: 139), уступивший чеху Иржи Веселы (ATP: 67) в 1/16 финала соревнований в чешском городе Простеёв – 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Фото: архив БЕЛТА

Этот турнир относится к далеко не самой престижной категории Challenger и имеет призовой фонд € 132 280. Состав участников, само собой, не самый представительный. Однако Ивашко не повезло. Волею жребия в первом же круге он попал на одного из наиболее явных претендентов на титул.

Веселы, в силу рейтинга получивший от организаторов турнира второй номер посева, к тому же является очень неудобным соперником для Ивашко (оба предыдущих очных матча выиграл чех). И сегодня он вновь огорчил вторую ракетку Беларуси.

Чешский теннисист не отдал ни одного гейма на своей подаче и при этом сделал по два брейка в каждой из партий, что, понятное дело, и привело его к уверенной победе.

Совсем уж грустным для нас сегодняшний соревновательный день в теннисе постарается не сделать Александра Саснович (WTA: 106), которая встретится с Зариной Дияс из Казахстана (WTA: 69) на старте турнира из серии International с призовым фондом $ 202 500 в Стамбуле. Этот матч начнется не ранее 20:30 по нашему времени. Он станет первым поединком для третьей ракетки Беларуси после US Open, где она добралась до 1/16 финала.
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