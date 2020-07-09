Иван Здонюк, артист продюсерского центра «СПАМАШ»: «Мы можем спокойно ходить по улицам города»

Такое мнение высказал лауреат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи Иван Здонюк в беседе с корреспондентом sb.by:



– Меня радует, что государство поддерживает нас, в том числе финансово. Недавно я получил гранд-премию специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Естественно, всю материальную помощь я вложу в творчество и развитие.



Несколько дней назад я был участником мероприятий ко Дню Независимости. Особенно приятно работать после «перерыва» на пандемию. У стелы «Минск – город-герой» прошел масштабный концерт с песнями и танцами, я получил от работы на нем настоящее удовольствие. Для артистов и работников культуры все было организовано очень комфортно, что меня, безусловно, весьма порадовало. Чувствовалась атмосфера праздника, при этом все было максимально безопасно. Вообще 3 июля – очень важная дата для меня лично. Мы должны не просто помнить события 75-летней давности, но и не забывать, какой ценой досталась нам независимость. Очень важно, что сегодня мы можем спокойно ходить по улицам города.