Российский актер Иван Янковский в программе «Кино в деталях» рассказал о съемках интимных сцен в фильме Клима Шипенко «Текст».
Журналистка спросила, почему после выхода фильм в прокат, на актеров обрушилось большое количество критики и непонимания, особенно это касалось самой обсуждаемой сцены, где между героями происходит близость.
- Это говорит только о том, что свою работу мы сделали достоверно и хорошо. Это обман и этого всего не было. Просто мы качественно развели всех. Человек должен понимать, что это кино, - признался Янковский.
Он подчеркнул, что интимная сцена была полностью постановочной.
Актер также рассказал, что среди множества предложений о съемках он соглашается не на все, а сценарий фильма «Текст» его заинтересовал. Кроме того, Иван высоко оценил работу с Асмус.
Напомним, фильм режиссера Клима Шипенко вышел в 2019 году. После премьеры кинокартины главная героиня картины Кристина Асмус подверглась травле со стороны поклонников. По мнению зрителей, замужняя актриса снялась в чересчур откровенных сценах.
Фото: www.kinopoisk.ru
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Иван Янковский раскрыл секрет скандальной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст»
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