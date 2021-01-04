Иван Павлович Тихомиров из Гродно один из самых тяжелых в своем возрасте пациентов, который после инфекции встал на ноги

Столкнувшись с первой волной COVID-19, люди были в растерянности: как лечить, по большому счету, неизвестно, а вакцина когда еще будет. Иван Павлович ТИХОМИРОВ, 92-летний житель Гродно, этой весной спокойно гулял по улицам, как привык это делать долгие годы, ходил в магазин, встречался с соседями и друзьями. Защитную повязку, признает, носил нерегулярно, ссылаясь на то, что в ней тяжело дышать, да и очки запотевают. Коронавирус тревожил, но казался настолько далеким и призрачным, что Иван Павлович, даже когда диагноз COVID-19 у него подтвердился, поначалу отмахнулся: «Не может быть!». А потом пришел страх.
– Ведь в начале весны все заразившиеся считались едва ли не прокаженными, их обходили стороной. Это сейчас в обществе сформировалось более адекватное отношение к недугу, потому что познакомились с ним и поняли, что переболеть – в большинстве случаев не приговор! – в этом на своем опыте убедился Иван Павлович.
У нашего героя всё началось с повышения температуры, потери обоняния, чуть позже появились проблемы с дыханием. Несколько дней он провел в реанимации под вспомогательным аппаратом и вскоре почувствовал облегчение. Однако с кровати почти не поднимался. Дочь Валентина вспоминает:
– Боролись с вирусом три недели, огромное спасибо врачам! Чего только стоит – носить такое обмундирование, когда мы на одну маску сетуем. Они просто волшебники и сделали всё, чтобы спасти отца. В больнице он получал уколы, капельницы и даже хотел избавиться не только от коронавируса, но от всех болезней сразу. Папа, говорю, мы же в инфекционном лежим!
В апреле вместе с отцом переболели дочь и ее муж, он находился на кислородной точке. Сейчас все здоровы, но встречи ограничивают. Иван Павлович живет в отдельной квартире. Но хотя и души не чает во внуках, эпидемию пережидает. Ведь риск заразиться дважды есть. После выписки некоторое время принимал витамины и лекарства, чувствует себя хорошо и в поликлинику, когда где-то кольнет, лишний раз не спешит:
– Медики поставили на ноги, и спасибо! Теперь пускай других возвращают к жизни.
Иван Тихомиров, так повелось, на самочувствие жаловаться не привык. До 73 лет работал трактористом-бульдозеристом на цементно-шиферном заводе в Волковыске и жил в городском поселке Красносельский. Это позже переехали с женой в город – поближе к детям, чтобы друг другу помогать.
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Иван Павлович Тихомиров из Гродно один из самых тяжелых в своем возрасте пациентов, который после инфекции встал на ноги
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ