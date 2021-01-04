Иван Павлович Тихомиров из Гродно один из самых тяжелых в своем возрасте пациентов, который после инфекции встал на ноги

– в этом на своем опыте убедился Иван Павлович.У нашего героя всё началось с повышения температуры, потери обоняния, чуть позже появились проблемы с дыханием. Несколько дней он провел в реанимации под вспомогательным аппаратом и вскоре почувствовал облегчение. Однако с кровати почти не поднимался. Дочь Валентина вспоминает:В апреле вместе с отцом переболели дочь и ее муж, он находился на кислородной точке. Сейчас все здоровы, но встречи ограничивают. Иван Павлович живет в отдельной квартире. Но хотя и души не чает во внуках, эпидемию пережидает. Ведь риск заразиться дважды есть. После выписки некоторое время принимал витамины и лекарства, чувствует себя хорошо и в поликлинику, когда где-то кольнет, лишний раз не спешит:Иван Тихомиров, так повелось, на самочувствие жаловаться не привык. До 73 лет работал трактористом-бульдозеристом на цементно-шиферном заводе в Волковыске и жил в городском поселке Красносельский. Это позже переехали с женой в город – поближе к детям, чтобы друг другу помогать.