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  2. Иван Литвинович выиграл золото Олимпиады в прыжках на батуте

Иван Литвинович выиграл золото Олимпиады в прыжках на батуте

Иван Литвинович и Владислав Гончаров сначала прошли квалификацию с лучшими результатами, а в финале соревнований Литвинович подтвердил высокий класс, заняв первое место, Гончаров - четвертый.



Наконец-то! Субботу мы ждали с особым нетерпением, потому что знали – ребята из сборной Беларуси не подведут. Так и случилось. Показав отменное мастерство и высокий класс, Иван Литвинович стал чемпионом!





Иван Литвинович – новое имя в мировом батуте. Он заявил о себе в конце 2019 года, когда здесь же, в Токио, на чемпионате мира 18-летним безусым юношей сенсационно сумел подняться на вторую ступеньку пьедестала и завоевать олимпийскую лицензию. Тогда этот результат многие восприняли как случайность и большой аванс на будущее. Однако пара лет плодотворной работы в национальной сборной под руководством Ольги Власовой и других профессионалов принесли свои плоды. Теперь это зрелый мастер и фаворит. Кстати, свое первое олимпийское золото (уверены, что не последнее), как и его товарищ-партнер по сборной Влад Гончаров в Рио-2016, Иван завоевал тоже в 20 лет.

Иван родом из небольшой Вилейки, а в зал акробатики впервые попал в возрасте... двух месяцев от роду. Его мама - тренер, и она всегда брала малыша с собой на занятия. Так что вполне уместным будет сказать, что Ваня Литвинович ходить и прыгать на батуте научился одновременно. Его первый наставник Петр Зайцев вспоминает: «С самого начала было понятно, что из него может быть толк. И данные хорошие, и координирован, и сил в Ивана вложили много, да и трудолюбием не обделен. Плюс смелость. Батут такой вид спорта, где даже просто решиться на первое исполнение некоторых элементов бывает непросто. Многие месяцами себя настраивают. А Литвинович никогда не сомневался - брал и делал». Стоит ли удивляться, что с таким характером Иван Литвинович сумел достигнуть поставленной цели, не стушевался и в решающей попытке был неповторим!


Молодец! Браво, тренеры и все, кто приложил руку к этому успеху. Вы настоящие герои и чемпионы.  




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Фото: РЕЙТЕР
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