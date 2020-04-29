Иван Лавринович провел «прямую линию» в Гродненском горисполкоме

Помощник Президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович за время прямой телефонной линии, которая прошла сегодня в Гродненском горисполкоме, принял 16 звонков. География обращений не ограничивалась только областным центром. Проблемами, затрагивающими разные сферы жизни, личные и общественные интересы, делились жители Сморгони, Дятлово и других населенных пунктов области.

Директор одной из сморгонских частных строительных организаций пожаловался на недобросовестного заказчика: работу тот принял, а оплатить в течение 10 суток, как оговорено в контракте, не потрудился. Иван Антонович гарантировал, что с руководителем организации, задолжавшей 97 тысяч рублей, будет проведена беседа. Его обязуют предоставить конкретный график выплат с тем, чтобы до 1 июля вся сумма исполнителю работ была передана полностью.

Жительница деревни Василевичи Гродненского района Валентина Белошевич пожаловалась, что много лет вынуждена жить в аварийном здании. Из 8-квартирного дома разъехались все соседи, а сама Валентина Мечиславовна начала писать в различные инстанции письма о помощи еще с 2008 года:

— Предлагали жилплощадь в другой деревне, но там условия не лучше, поэтому я отказалась. Сейчас мне известно, что есть квартира в Сопоцкине, где люди прописаны, но не живут. Мне бы хотелось, чтобы власть рассмотрела этот вариант.

Иван Лавринович заверил, что с помощью представителей местной власти детально разберется в этом вопросе и поможет найти выход из сложившейся ситуации.

Реальная поддержка будет оказана семье из Дятлово. Здесь бабушка с дочерью и пятью несовершеннолетними внуками оказалась в непростом положении: по документам площади в ее доме хватает на всех, но реально для жизни пригодны только 57 «квадратов». Не успел покойный хозяин самостоятельно обустроить комфорт для своей семьи, а средств на завершение строительных работ у женщин нет. Помощник Президента уверен, что возможным вариантом решения вопроса могло бы стать выделение льготной субсидии для обустройства в помещении дополнительной жилой зоны.

Подводя итоги «прямой линии» Иван Лавринович отметил:

— С началом дачного сезона на первый план вышли вопросы, связанные с землей и условиями жизни в частном секторе. Не обошлось и без традиционных проблем — проведение капремонтов, предоставление жилья и оказание правовой помощи.

Иван Лавринович также ответил на вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации. Гродненцы интересовались конкретными цифрами и получили исчерпывающий ответ: сегодня в Гродно и Гродненском районе 259 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» на 425 тысяч жителей.