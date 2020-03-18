Иван Крупко представлен в должности министра сельского хозяйства и продовольствия

Сегодня заместитель Премьер-министра Владимир Дворник представил нового министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко.
— Каждый новый руководитель, приходя на свое рабочее место, старается сделать все возможное, чтобы показатели доверенной отрасли с каждым днем были все лучше и лучше, — отметил Владимир Дворник.
В свою очередь Иван Крупко поблагодарил Президента за оказанное доверие:
— Своим решением Глава государства установил высокие стандарты в дальнейшем развитии агропромышленного комплекса. Впереди у нас большая практическая работа. В министерстве год назад была принята Директива № 6, которая определяет критерии эффективности отрасли и развития сельских территорий. Необходимо углубиться и сделать ставку на крупнотоварное производство, основываться на новом агропроизводстве, новых технологиях в связи с изменением климата в животноводстве и растениеводстве. Вчера состоялся отчет Правительства по итогам работы за прошлый год, где были поставлены еще более глубокие задачи. Это и эффективность развития АПК, экспортной составляющей, снижение импорта, сокращение падежа КРС, контроль за состоянием техники и ее работой во всех сельхозорганизациях. Вместе с заместителями необходимо выверить дорожную карту дальнейшего развития аграрной отрасли, скорректировать работу с облисполкомами и райисполкомами для выполнения поставленных задач, чтобы достойно завершить эту пятилетку и выработать направления на следующую.
Владимир Дворник выразил благодарность бывшему министру сельского хозяйства и продовольствия Анатолию Хотько за добросовестный труд. Стоит признать, что он приложил немало усилий, чтобы отрасль стабильно развивалась, подчеркнул Владимир Дворник.