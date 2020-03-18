Иван Крупко представлен в должности министра сельского хозяйства и продовольствия

, — отметил Владимир Дворник.В свою очередь Иван Крупко поблагодарил Президента за оказанное доверие:Владимир Дворник выразил благодарность бывшему министру сельского хозяйства и продовольствия Анатолию Хотько за добросовестный труд. Стоит признать, что он приложил немало усилий, чтобы отрасль стабильно развивалась, подчеркнул Владимир Дворник.