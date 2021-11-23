Иван Крупко назвал сумму, в которую обходится мелиорация

В программе «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1» министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, комментируя подробности сегодняшнего доклада Главе государства, коснулся актуальной темы мелиорации и озвучил такие цифры:
– Сегодня вернуть 1 гектар мелиорированных земель стоит 3,6 тысячи рублей. Планом работ на пятилетку по программе агробизнеса определено провести реконструкцию 131 тысячи гектаров. Эти площади находятся в каждой области, проведено предпроектное исследование экономической целесообразности и окупаемости земли. На 2021–2022 годы проработана проектно-сметная документация и определена площадь 25,5 тысячи гектаров.
По словам Ивана Крупко, на это из бюджета республики и бюджетов областей будет направлено около 105 миллионов рублей. Он также добавил, что в целом в республике 2,9 миллиона гектаров земель, которые проходили мелиорацию. Работы на этих землях тоже стоят немалых государственных денег: необходимо поддерживать в нормальном состоянии гидротехнические сооружения, каналы, мосты, шлюзы. Это еще около 100 миллионов рублей, средства также запланированы в республиканском бюджете и бюджете областей.
Министр также добавил, что объем мелиорации в стране планируется увеличить вдвое: к запланированным ранее программой 131 тыс. га добавится еще 140 тыс. га.
Фото: БЕЛТА