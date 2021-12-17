Иван Голуб: имея такой офицерский корпус, как наши погибшие братья, мир будут защищен

Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил медали Героя Беларуси и орден «За личное мужество» (посмертно) семьям погибших летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка.



Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Иван Голуб не скрывает: к такому мероприятию довольно трудно подготовиться, хотя оно проходит практически в «домашнем» формате.



– Семьям очень тяжело, парни – это ушедшие братья, сыновья… Жены очень гордятся ими, гордятся тем, что в нашем строю, хоть и посмертно, но появились два Героя Беларуси. Сейчас у Вооруженных Сил появился девиз – мы перефразировали цитату из недавно вышедшего фильма «Небо»: «Мы не работаем на Беларусь, мы ей служим». Наш народ должен быть уверен: имея такой офицерский корпус, как наши погибшие братья, мир будут защищен, страна будет развиваться тем путем, который определил Главнокомандующий. А мы это обеспечим.



Иван Голуб также напомнил, что в Беларуси теперь три летчика, получивших такую высокую награду. Первым Героем Беларуси стал погибший 23 мая 1996 года Владимир Карват. Символично, что Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко погибли тоже в мае, спустя 25 лет после подвига Карвата.



Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил добавил, что никаких сомнений в героизме ребят не было изначально, несмотря на то, что дискуссии по этому поводу в обществе были:



– Анализируя эту аварийную ситуацию, которая перешла в катастрофическую, мы видели, какие команды подавались и что именно сделали ребята, поэтому изначально говорили о том, что это герои и мы ими гордимся. Государственная комиссия провела расследование, изучила все материалы, средства объективного контроля, записи материалов, свидетельства очевидцев. Таким образом, документально было подтверждено и зафиксировано все, о чем мы говорили.