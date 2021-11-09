Иван Эйсмонт: Польша и Литва действуют как самые отъявленные диктатуры

– Польша, которую в последнее время сильно пинали Вашингтон и Брюссель, сейчас может сыграть такую бедную овечку, на которую Беларусь, с их слов, гибридно напала, – отметил гость студии. – Они будут рассказывать, что идет атака, помогите нам. Но в общечеловеческом плане [происходящее на границе] никому не выгодно. Они замалчивают, у них есть Беларусь, Лукашенко, на которого вешают все свои проблемы. Противно слушать. Сколько лет мы вспоминаем им Ирак, который абсолютно безосновательно был уничтожен, Ливию, Сирию, Афганистан… Миллионы людей погибли, миллионы находятся без средств к существованию. Вы сами их позвали. Есть видео, аудио. В Беларуси существует безвизовый режим для граждан многих стран. Люди сели и приехали. Никакие санкции против любых авиакомпаний не сыграют. Они сядут в Москве на автобусы и приедут. Или доедут до Смоленска, перейдут границу и пойдут в сторону Прибалтики. Не понимаю, какие претензии к нам. С одной стороны, вы разбомбили эти страны, с другой – ввели санкции в отношении Беларуси, разорвали двусторонние договоры, касающиеся в том числе трансграничного сотрудничества. И сейчас почему-то требуете, чтобы мы продолжили выполнение этих договоров. Да, нас будут выставлять виноватыми. Почитайте западную прессу, посмотрите их телеэфиры… Это страшно слушать. Жаль европейцев. Понимаю, почему там так гоняют Russia Today. Потому что на Западе абсолютно нет альтернативной официальной точки зрения.
Происходящее сейчас на границах Беларуси с ЕС Иван Эйсмонт назвал гуманитарной катастрофой. И самое страшное – реальных шагов к тому, чтобы как-то выйти из кризиса и попытаться помочь людям, не делается. К беженцам даже не пускают правозащитников и волонтеров. «Они обещали этих людей принять, но вместо этого вчера мы увидели газ. Страшно представить, сколько еще они протянут на границе в таких условиях. Слезоточивый газ, морозы, собаки, вертолеты… Были акции протеста в Литве, Польше. Некоторые правозащитники выступают против и просят допустить их к беженцам, чтобы помочь. Но они выступают ровно насколько, насколько демократический мир позволяет им это делать. Польша и Литва действуют как самые отъявленные диктатуры, абсолютно плюют на общественное мнение. И продолжат плевать. Разговоры по поводу того, что как скажет народ, так и будет, – это сказки. Все решают политические элиты во Франции, Германии, Польше», – резюмировал Иван Эйсмонт.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Иван Эйсмонт: с начала прошлого года общественно-политический контент стал крайне популярным
Иван Эйсмонт об интеграции с Россией: выгода обоюдная
Председатель Белтелерадиокомпании – о претензиях ЕВС: двойные стандарты
Иван Эйсмонт: идет самая настоящая цифровая война