Иван Эйсмонт: Польша и Литва действуют как самые отъявленные диктатуры

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, – отметил гость студии.Происходящее сейчас на границах Беларуси с ЕС Иван Эйсмонт назвал гуманитарной катастрофой. И самое страшное – реальных шагов к тому, чтобы как-то выйти из кризиса и попытаться помочь людям, не делается. К беженцам даже не пускают правозащитников и волонтеров., – резюмировал Иван Эйсмонт.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.